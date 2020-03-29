Родственница короля Испании умерла от Covid-19

В Париже от коронавируса умерла испанская принцесса, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза.
Об этом информирует Daily Mail.
"Испанская принцесса Мария Тереза умерла в возрасте 86 лет в результате инфицирования коронавирусом", - говорится в сообщении.
Как отмечается, представительница королевской семьи из династии Пармских Бурбонов умерла в четверг, 26 марта, в результате подтвержденного заражения коронавирусом. О смерти сообщил его младший брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский.
Мария Тереза родилась в Париже 28 июля 1933 года в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон, у которых было шестеро детей.
Семья Пармских Бурбонов - младшая ветвь испанской королевской семьи, принцесса Мария Тереза была двоюродной сестрой нынешнего короля Испании Филиппа VI.
Напоминаем, Covid-19 заразились более 600 тыс. человек в 199 странах, около 30 тыс. больных умерли.