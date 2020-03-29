В Испании из-за коронавируса работников распустят по домам

Новости мира:В Испании всех работников нежизненно важных отраслей отпустят домой.

Испанские власти из-за ситуации с коронавирусом считают необходимым отпустить домой всех сотрудников ряда отраслей экономики, которые не являются критически важными для существования страны, заявил в субботу премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Все работники, занятые не первостепенной экономической деятельностью, должны оставаться дома две недели", - сказал он.

Западные СМИ напоминают, что ранее подобные меры были объявлены в Италии, которая лидирует по числу смертей от коронавируса в мире.

Ранее в субботу стало известно, что в Испании за истекшие сутки скончались еще 832 человека с коронавирусом, и общее число жертв с COVID-19 в королевстве возросло до 5690 человек.