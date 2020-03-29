В Нидерландах за сутки зафиксировали более тысячи заражений COVID-19

Новости мира:В Нидерландах за сутки коронавирусом инфицировались более тысячи человек.

В Нидерландах количество заболевших возросло до 10 866, из них 771 человек умер.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"За последние сутки 132 пациентов умерли, выявлено 1104 новых больных. Всего (в стране - ред.) 10866 больных и 771 умерший ", - информируют в учреждении.

Напоминаем, в Нидерландах ввели дополнительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. В частности, все мероприятия и встречи в Нидерландах запрещены до 1 июня. Это касается и событий, на которые собирается менее 100 человек. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро.

Кроме того, в стране до 31 марта закрыты все музеи, отменены концерты, выставки, службы в церквях. Также принято решение закрыть до 6 апреля школы, детсады, бары, рестораны, спортклубы.

Людей призывали не приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра.

Из-за коронавируса отменили ежегодный песенный конкурс "Евровидение-2020", который должен был проходить в Роттердаме.

По данным Worldоmeters, в мире зафиксировано 678 905 случаев коронавируса, из них 31 767 летальных, 146319 человек выздоровели.