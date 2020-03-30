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COVID-19 в Испании: умерли уже 7 340 человек, более 85 тысяч - больны

COVID-19 в Испании: умерли уже 7 340 человек, более 85 тысяч - больны
13:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки - 812 человек, в общем погибли более 7,3 тысяч человек.

За сутки в Испании скончались 812 пациентов, заболевших коронавирусом, сообщает в понедельник газета "Паис" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Эта цифра меньше, чем днем ранее: в воскресенье за день умерли 838 заболевших.

В общей сложности за время эпидемии в стране умерли 7 340 человек, заразившихся коронавирусом. Почти 17 тыс. человек в Испании уже выздоровели.

Зарегистрировали коронавирусную инфекцию в Испании у 85 195 человек, за сутки выявлены 6 398 новых заболевших.

С начала эпидемии умерли 7 340 человек (в том числе за сутки — 812), а 16 780 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 5 231 человек.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (24 тысячи человек) и Каталония (16,1 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леоне, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (25 случаев) и Мелилье.

Пандемия COVID-19: В Испании за сутки умерли более 830 человек

Таким образом, Испания стала третьей страной в мире после США и Италии, обогнавшей Китай по числу заражений коронавирусом. В США зарегистрировано 142,7 тыс. случаев заражений, в Италии - 97,6 тыс.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта, всего в мире зафиксированы 723 279 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 151 901 человек, умерли 33 984.

По данным Минздрава, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 62 новых случая.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Испания, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Коронавирус в Испании.
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