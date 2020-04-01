Пандемия COVID-19: в Люксембурге появился полевой госпиталь

Новости мира:Союзники по НАТО развернули в Люксембурге полевой госпиталь по продиводействию коронавирусу.

Североатлантический Альянс поддержал усилия Люксембурга в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и развернул полевой госпиталь площадью 1200 квадратных метров вблизи Центральной больницы страны.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте НАТО.

"НАТО поддерживает усилия Люксембурга в борьбе с COVID-19 и развернуло палаточный городок полевого госпиталя площадью около 1200 квадратных метров, что повысит способности Центральной больницы Люксембурга и предоставит 200 дополнительных койко-мест для больных на коронавирус", - говорится в сообщении.

Полевой госпиталь предусматривает наличие трехуровневого зонирования для инфекционных больных, имеет оборудование для проведения лабораторных тестов и будет использовать рентгеновские приборы местной больницы.

Как уже сообщалось, проявляя солидарность, правительство Люксембурга согласился взять на лечение часть пораженных коронавирусом пациентов из Франции.

Полевой госпиталь был развернут союзниками менее чем за 24 часа с момента поступления соответствующего запроса от правительства Люксембурга.