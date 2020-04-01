В Турции - 214 жертв COVID-19

Новости мира:В Турции за сутки 2704 новых инфицированных коронавирусом, умерли 46 человек.

За сутки в Турции от коронавируса умерли 46 человек, обнаружены 2704 новых случая COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"За сутки было сделано 15 442 теста (на коронавирус - ред.), из них 2704 дали положительный результат. Зафиксировано 46 летальных случаев, общее количество достигло 214", - говорится в сообщении.

В общем в Турции обнаружили 13 531 инфицированны[ коронавирусом, выздоровели 243. В реанимационных отделениях находится 847 пациентов, интубированных - 622.

Как сообщалось, по данным Worldometer, количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 858,371 лицо, из них летальных 42,146, выздоровели 177,931 лица.