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Пандемия COVID-19: в Германии растет уровень смертности

Пандемия COVID-19: в Германии растет уровень смертности
14:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Количество смертей от коронавируса в Германии превысило тысячу.

В Германии количество смертей, непосредственно связанных с COVID-19, достигло 1017.

Новые данные объявил 3 апреля президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

"По состоянию на 00 часов 3 апреля официально подтверждены 79 696 случаев инфицирования, это на 6174 больше, чем накануне. Умерли 1017 человек", - сообщил Вилер.

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Сейчас уровень смертности в стране составляет 1,2%, "и этот уровень будет расти, мы должны исходить из этого", - добавил профессор.

Средний возраст жертв - 80 лет. Средний возраст инфицированных - 48 лет.

По словам Вилера, в стране за прошедшую неделю было проведено около 350 тысяч тестов, из которых 8% оказались положительными.

По оценкам RKI при отсутствии вакцины заболеть COVID-19 могут до 60-70% населения, правда, для большинства болезнь будет протекать в легкой или даже бессимптомной форме. Но, предупредил Вилер, умереть от вируса могут и молодые люди.

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Прокомментировал президент RKI также активно обсуждаемую тему масок. Позиция Института по этому вопросу: специализированные, так называемые FFP-маски должен носить медперсонал. "Текстильные" маски могут помочь защитить других, уже хорошо, но не того, кто такую маску носит. Для населения основной стратегией является держать дистанцию, минимум 1,5 м.

С целью обеспечения расстояния между людьми в транспорте RKI рекомендует властям увеличить количество вагонов в поездах метро.

О возвращении к "нормальной жизни" речь не идет, когда это произойдет, Вилер прогнозировать не берется. Эксперты исходят из того, что процесс будет происходить постепенно.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, количество инфицированных в ФРГ достигает 84 794, количество погибших - 1107. Германия занимает четвертое место в мире по количеству зараженных.

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Все по теме:

Германия, ФРГ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Лотар Вилер.
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