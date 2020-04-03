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В Британии построят центры для пациентов с COVID-19

В Британии построят центры для пациентов с COVID-19
14:49 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: Twitter

Новости мира:Власти Британии решили соорудить еще две временные больницы для больных с коронавирусом.

Великобритания построит еще две временные больницы для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщила в пятницу Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

Великобритания готовится к пику эпидемии вируса, которая унесла почти 3000 жизней внутри страны и более 48 тысяч по всему миру.

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NHS заявила, что построит центр на 1000 пациентов в университете в Бристоле, Юго-Западная Англия, и центр на 500 коек в конференц-центре в Харрогите на севере страны.

Это значит, что сейчас в Британии планируется открыть пять полевых больниц в ближайшие недели. Первая, NHS Nightingale в Восточном Лондоне, должна быть официально открыта в пятницу и примет своих первых пациентов на следующей неделе.

Названный в честь пионера сестринского дела Флоренс Найтингейл, которая ухаживала за британскими солдатами во время Крымской войны, госпиталь был построен внутри конференц-центра всего за две недели с помощью военных.

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Другие временные больницы в Манчестере и Бирмингеме обеспечат в целом до 3000 коек.

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Британия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, NHS, Covid-19.
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