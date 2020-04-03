COVID-19 в Австрии: вирус понемногу отступает

Новости мира:В Австрии фиксируют меньше новых больных с коронавирусом.

В Австрии по состоянию на 3 апреля зафиксированы 11200 случаев инфицирования новым типом коронавируса, 168 человек умерли.

Об этом сообщает австрийский Минздрав.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Тироле на юге страны - почти 2600 больных, далее следуют земли Верхняя Австрия и Нижняя Австрия - (по 1800 инфицированных) и столица Вена (более 1600 случаев).

Более 1 тысячи больных COVID-19 госпитализированы, 245 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Заболевание уже унесло жизни 168 человек. В то же время 2022 зараженных уже выздоровели.

Всего в стране проведено более 92 тысяч тстов на выявление нового коронавируса.

В целом в Австрии в последние дни фиксируется падение роста количества новых инфицированных. За минувшие сутки количество зараженных возросло на 3,73% - самое меньшее число с начала эпидемии. 2 апреля рост составил 5,66%, 1 апреля - 5,79%, 31 марта - 9,32%. При том, что еще 24 марта рост новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составил 24%.