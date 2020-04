COVID-19: Джонсон продлил самоизоляцию

Заболевший коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока останется в самоизоляции из-за того, что у него пока не спадает температура.

"У меня все еще есть температура, и поэтому, согласно рекомендациям, я должен оставаться в самоизоляции, пока симптом не пропадет", - сказал Джонсон в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Он подчеркнул, что, тем не менее, чувствует себя лучше, и других симптомов заболевания у него сейчас нет.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020