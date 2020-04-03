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Пятница, 03.04.2020
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ЕС продолжит борьбу с дезинформацией о COVID-19

ЕС продолжит борьбу с дезинформацией о COVID-19
17:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Жозеп Боррель поддержал призыв Антониу Гутерреша к отмене санкций в период пандемии

Европейский союз не прекратит противодействовать распространению ложной информации, касающейся коронавируса COVID-19, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Дезинформация (о COVID-19 - ред.) продолжает распространяться и влечет за собой опасные последствия для здоровья населения", - заявил Боррель после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате видеоконференции.

"Мы продолжим эффективно бороться с дезинформацией и будем лучше координировать наши усилия со странами-членами (ЕС - ред.) и со всеми социальными сетями", - подчеркнул он.

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Глава дипломатии ЕС также поддержал призыв ООН к прекращению огня в Сирии и Ливии, подчеркнув, что в противном случае эти страны могут не справиться с эпидемией коронавируса.

"В некоторых странах, в которых существуют большие проблемы из-за боевых действий, например, в Сирии, Ливии и Йемене, последствия коронавируса могут быть более разрушительными", - сказал Боррель.

"Поэтому мы полностью поддерживаем призыв генсека ООН (Антониу Гутерриша - ред.) к немедленному и всеобщему прекращению огня", - добавил он.

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Все по теме:

ЕС, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Жозеп Боррель, Covid-19.
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