В Испании второй день снижается число смертей от коронавируса

Новости мира:Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Испании за сутки выросло на 7 026 и достигло 124 736.

В Испании за последние сутки зарегистрировано 809 летальных случаев в результате инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В частности, в Испании за последние 24 часа зафиксирован самый низкий уровень смертности от коронавируса за предыдущие семь дней - умерли 809 человек. За минувшие сутки в стране умерли 932 человека. Всего число летальных случаев в этой стране выросло до 11 тыс. 744.

Число подтвержденных случаев инфицирования вирусом выросло на 7 тыс. 27 человек. Всего в Испании инфицированы 124 тыс. 736 человек. Испания продолжает опережать Италию по числу людей, которые лечатся от COVID-19, отмечает издание.

Сейчас госпитализированы 57 тыс. 612 человек, из них - 6 тыс. 532 человека находятся на интенсивной терапии. Кроме того, 34 тыс. 219 человек выздоровели.

Как сообщалось, 3 апреля Испания опередила Италию по количеству инфицированных коронавирусом COVID-19. Самая высокая смертность от коронавируса сохраняется в Италии.

Напомним, во всем мире коронавирусом заболели более 1,1 млн человек, из них более 226 тысяч выздоровели и почти 59 тысяч умерли. COVID-19 распространился на 203 страны мира.

Количество инфицированных коронавирусом в Украине за последние сутки увеличилось почти на 200 человек. Всего по официальным данным на 4 апреля в стране насчитывается 1072 больных. Количество смертей из-за COVID-19 выросло до 27.

Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.

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