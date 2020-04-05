Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
В каком из районов столицы больше всего болеют COVID-19 (Фото)
В каком из районов столицы больше всего болеют COVID-19 (Фото)
Пожар на Крещатике: повреждены кабельные сети "Укртелекома"
Пожар на Крещатике: повреждены кабельные сети "Укртелекома"
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Лунный посевной календарь с 6 по 12 апреля 2020 года
Лунный посевной календарь с 6 по 12 апреля 2020 года

Европейкая пандемия: В Польше более 3,8 тыс больных COVID-19

Европейкая пандемия: В Польше более 3,8 тыс больных COVID-19
14:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Европе в Польше медики зарегистрировали уже более 3,8 тыс случаев заражения.

В Польше подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество инфицированных в стране увеличилось до 3 834.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны. 

Отмечается, что болезнь унесла жизни еще 5 человек, увеличив количество умерших от коронавируса до 84 человек.

"Вы должны следовать правилам": Минздрав Британии грозит ужесточить карантин

Как сообщалось ранее, с начала распространения коронавируса в мире заболели более чем 1,2 миллиона человек, из них летальных исходов – 64 774. В то же время 246 893 человека выздоровели.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля лабораторно подтвержден 1251 случай COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Карантин, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
02 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
03 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
04 Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
05 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Тепло наступает: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 5 апреля
Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь