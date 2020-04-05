Пик прошел: Испания понемногу преодолевает COVID-19

Новости мира:В Испании третий день снижается число умерших от коронавируса за сутки.

За сутки в Испании скончались 674 пациента с коронавирусом, показатель снижается третий день подряд.

Об этом сообщает в воскресенье газета "Паис".

Это самое низкое число смертей за последние 10 дней, отмечает газета. Общее число умерших составляет 12 418 человек.

Число выявленных случаев коронавируса за сутки возросло на 6 023 и составило 130 759 человек.

Выздоровели 38 080 человек.

Напомним, в мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек.

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