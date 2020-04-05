Эпидемия сбавляет обороты: в Германии третий день подряд падают темпы распространения Covid-19

В Германии третий день подряд наблюдается падение темпов роста числа заражений коронавирусом.
Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В течение последней суток в Германии зарегистрировали 5936 новых случаев заражения коронавирусом. Воскресные цифры несколько меньше субботних, когда в стране зафиксировали 6082 новых заражения.
В целом по Германии количество заражений коронавирусом состоянию на воскресенье составляет 91 714.
Количество смертей от коронавирусной болезни возросло на 184 до 1342.
Зато, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который использует другую методологию подсчета, по состоянию на 14.32 воскресенье в Германии зарегистрировано 95 558 случаев коронавируса, умерли 1462 человека.
Напомним:
В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.
В итальянской Ломбардии запретили выходить из дома без маски.
В Грузии в воскресенье зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19.
С начала эпидемии, в Италии в первый раз уменьшилось количество пациентов в реанимации.
В Бельгии впервые с начала вспышки болезни количество людей, выписанных из больниц после выздоровления, превысило количество госпитализированных с COVID-19.