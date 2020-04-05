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Воскресенье, 05.04.2020
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Эпидемия сбавляет обороты: в Германии третий день подряд падают темпы распространения Covid-19

Эпидемия сбавляет обороты: в Германии третий день подряд падают темпы распространения Covid-19
16:08 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 90 тысяч, темпы заражения спадают.

В Германии третий день подряд наблюдается падение темпов роста числа заражений коронавирусом.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В течение последней суток в Германии зарегистрировали 5936 новых случаев заражения коронавирусом. Воскресные цифры несколько меньше субботних, когда в стране зафиксировали 6082 новых заражения.

В целом по Германии количество заражений коронавирусом состоянию на воскресенье составляет 91 714.

Количество смертей от коронавирусной болезни возросло на 184 до 1342.

Зато, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который использует другую методологию подсчета, по состоянию на 14.32 воскресенье в Германии зарегистрировано 95 558 случаев коронавируса, умерли 1462 человека.

Напомним:

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Германия, Коронавирус, Covid-19.
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