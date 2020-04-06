В Германии уже более 100 тыс человек заболели коронавирусом

Новости мира:В ФРГ уже более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В Германии 27 января зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом, сейчас в стране уже 100 024 случая COVID-19.

Об этом сообщают данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

За последние сутки в Германии на коронавирус заболело более 4000 человек.

Всего в мире с 1270069 случаев заболевания 259810 человек выздоровели и 69309 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 335 524 случая заражения, в Испании - 131 646, в Италии - 128 948, в Германии - 100 024, Франции - 93 759, Иране - 58226.

В Китае, где пик эпидемии прошел, зафиксировано 82 602 случая заражения COVID-19.