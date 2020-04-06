В Германии уже более 100 тыс человек заболели коронавирусом

В Германии 27 января зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом, сейчас в стране уже 100 024 случая COVID-19.
Об этом сообщают данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
За последние сутки в Германии на коронавирус заболело более 4000 человек.
Всего в мире с 1270069 случаев заболевания 259810 человек выздоровели и 69309 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
Сейчас в США зафиксировали 335 524 случая заражения, в Испании - 131 646, в Италии - 128 948, в Германии - 100 024, Франции - 93 759, Иране - 58226.
В Китае, где пик эпидемии прошел, зафиксировано 82 602 случая заражения COVID-19.