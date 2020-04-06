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Минобороны Турции наладило производство средств защиты против коронавируса

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Минобороны Турции наладило производство средств защиты против коронавируса
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Минобороны Турции начали массово производить средства защиты против COVID-19.

Минобороны Турции наладили производство масок и спецодежды, достигнув недельного показателя: 1 млн защитных масок, 5 тысяч специальных защитных костюмов и 5 тысяч литров средств для дезинфекции на основе спирта.

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы начали изготавливать различные виды масок, спецодежды, гигиенические материалы, используя национальные возможности и возможности министерства, совершенствуя действующие мощности. На сегодня еженедельно выпускается 1 миллион масок, 5 тысяч единиц спецодежды, 5 тысяч литров средств для дезинфекции на основе спирта", - сообщил министр.

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По его словам, сейчас осуществляется работа для применения нового производственного оборудования, которое позволит производить 2,5 млн масок и 100 тысяч единиц спецодежды еженедельно.

Он также заверил, что потребности военных в средствах защиты и дезинфекции удовлетворены, регулярно осуществляются поставки, в частности за два последних дня было поставлено 640 тысяч масок, 15 тысяч единиц спецодежды, около тысячи литров средств для дезинфекции.

Относительно карантинных мероприятий в ВС Турции, министр сообщил, что все военнослужащие придерживаются ограничений по передвижению, остаются в местах дислокации.

Те, кто вернулся в страну после учебы, тренировок, выполнения других задач за рубежом, проходят обязательную двухнедельную изоляцию.

"С 1 марта 650 человек, которые находились за границей по разным причинам, вернулись в страну. Этот личный состав находился под наблюдением 14 дней. 84 лица, вернувшиеся из-за границы, до сих пор находятся под наблюдением", - рассказал министр.

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Напоминаем, количество людей, которые умерли в результате инфицирования коронавирусом в Турции, достигло полтысячи человек. За сутки обнаружено 3013 новых случаев инфицирования, 76 человек умерли, 786 пациентов выздоровели.

По данным Worldometers, по состоянию на ночь понедельника, 6 апреля, количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 в мире составляет 1,272,953, из них летальных 69,428, выздоровело 262,331 лицо.

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Турция, Минобороны, Коронавирус, Хулуси Акар, Средства защиты.
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