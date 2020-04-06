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COVID-19 в Испании: медики составляют 15% от общего количества больных

COVID-19 в Испании: медики составляют 15% от общего количества больных
17:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В координационном центре по контролю чрезвычайных ситуаций Испании рассказали, сколько медиков заразилось COVID-19.

В Испании число зараженных коронавирусом COVID-19 медицинских работников составило 19 400.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя координационного центра по контролю чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Испании Мария Хосе Сьерра.

"Около 19 400 испанских медицинских работников, включая врачей и медсестер, были заражены новым коронавирусом", - говорится в сообщении.

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Это означает, что медицинские работники составляют почти 15% от общего количества больных в Испании.

В настоящее время страна находится на втором после США месте по количеству больных на коронавирус COVID-19.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на 6 апреля в Испании зафиксировали 135 032 случаев заражения COVID-19 и 13 055 смертей. Еще более 40 тыс. человек выздоровели.

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По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по всему миру составляет 1 284 754 – в том числе 70 320 летальных случаев, 271 731 человек выздоровел.

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Все по теме:

Испания, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Мария Хосе Сьерра.
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