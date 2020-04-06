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Меркель: COVID-19 - самое серьезное испытание за всю историю ЕС

Меркель: COVID-19 - самое серьезное испытание за всю историю ЕС
19:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Ангела Меркель прокомментировала сложившеюся в мире ситуацию с коронавирусом.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что пандемия коронавируса стала самым серьезным кризисом с момента основания ЕС.

"С моей точки зрения, Европейский союз находится перед самым серьезным испытанием с момента основания", - сказала она в понедельник в Берлине.

По словам канцлера, пандемия стала "угрозой здоровью граждан" сродни природной катастрофе.

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По ее словам, сейчас нужно показать, что ЕС готов защищать собственную экономику, и здесь необходимы скоординированные действия стран-членов союза.

Напомним, в Германии 27 января зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом, сейчас в стране уже 100 024 случая COVID-19.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, ФРГ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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