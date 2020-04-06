В Италии падает число тяжело больных COVID-19

Новости мира:Власти Италии фиксируют третий день снижение числа пациентов с коронавирусом в палатах интенсивной терапии.

В Италии число пациентов с коронавирусом, которым требуется лечение в палатах интенсивной терапии, снижается третий день подряд,

Об этом сообщает телеканал Rai News со ссылкой на главу департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Так, сейчас в таких палатах находятся 3 898 человек, что на 79 человек меньше, чем днем ранее.

За последний день в Италии выявили 1 941 новый случай коронавируса, в настоящее время COVID-19 в стране болеют 93 187 человек.

Выздоровели 22 837 человек, 1 022 из них - за последние сутки. Умерли за последние сутки 636 человек, общее число жертв коронавируса в Италии - 16 523 человек.

Накануне в Италии зафиксировали 525 смертей, что стало самым низким показателем с 19 марта.