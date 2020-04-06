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В Норвегии "взяли под контроль" коронавирусную инфекцию

В Норвегии "взяли под контроль" коронавирусную инфекцию
22:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Норвегии заявляют, что они контролируют ситуацию с коронавирусом.

Министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе заявил, что властям удалось взять под контроль вспышку коронавируса и снизить заражаемость, сообщают европейские СМИ.

По словам министра, показатель передачи коронавируса от зараженного лица здоровому человеку в стране сократился. До введения ограничительных мер в Норвегии в среднем один человек заражал 2,5 человека, к настоящему моменту этот показатель снизился до 0,7.

"Это означает, что мы взяли под контроль коронавирусную инфекцию", - сказал Хойе.

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Однако он указал на необходимость сохранения мер.

"Меры позволили нам взять верх в этой ситуации. Но мы должны сохранить их (в действии - ред.)", - добавил министр.

12 марта премьер Норвегии Эрна Сульберг объявила о введении "самых мощных мер для мирного времени" в стране. Закрылись спортивные центры, бассейны, бары, парикмахерские и тату-салоны. Рестораны продолжали работать так же, как и многие магазины.

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По последним данным, в Норвегии с начала вспышки нового типа коронавируса Сovid-19 зарегистрировано почти 6 тыс. случаев заражения, 59 человек скончались.

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Все по теме:

Норвегия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Бент Хойе, Covid-19.
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