Испанская волна COVID-19: Количество смертей вновь начало расти

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Испании количество жертв снова начало расти, после небольшого спада.

Впервые за пять дней во вторник темпы смертей от коронавируса в Испании начали расти. За ночь умерло 743 инфицированных, общее количество заболевших возросло на 13 798 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Данные обнародованы на фоне с озвученными цифрами в течение прошлых 24 часов с 637 умершими.

Министерство здравоохранения Испании проинформировало, что в целом случаев заболевания в стране уже 140 510 по сравнению с понедельником, когда от коронавируса лечились 135 032 пациентов.

Напомним:

В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225. Всего в Германии от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 472, сообщает во вторник Минздрав республики. Накануне вечером сообщалось о 457 случаях заражения COVID-19, выявленных в стране.

Во Франции эпидемия коронавируса COVID-19 еще не достигла максимальных масштабов, ситуация продолжает обостряться, заявил во вторник министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По состоянию на 7 апреля во Франции диагностировали более 98 тыс. случаев заражения COVID-19, более 8,9 тыс. человек с коронавирусом скончались.

В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений вследствие заражения коронавирусом COVID-29, констатирует во вторник министерство здравоохранения страны. По его данным, за минувшие 24 часа в Испании скончались 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю. В министерстве отметили, что всего в Испании сейчас насчитывается более 140 тыс. инфицированных, 13,8 тыс. человек скончались. Выздоровели 43 тыс. человек.