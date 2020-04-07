Фейки о COVID-19: В Британии сожгли два десятка вышек 5G

Новости мира:В связи с распространением слухов и фейков о коронавирусе в Британии сожгли не менее 20 разных вышек мобильной связи 5G.

В Великобритании сожгли уже не менее 20 вышек разных мобильных операторов из-за слухов, что технология мобильной связи 5G способствует распространению коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

"По меньшей мере 20 вышек мобильной связи по всей Великобритании были подожжены или изуродованы под влиянием необоснованных теорий, связывающих распространение коронавируса с сетью 5G", - сообщили правительственные источники.

Недавно в британских социальных сетях стала популярной теория о том, что работа сетей 5G влияет на иммунитет человека, из-за чего люди становятся уязвимыми к коронавирусной инфекции.

Пострадали даже те вышки, где было оборудование для 3G и 4G.

Напомним:

По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225. Всего в Германии от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 472, сообщает во вторник Минздрав республики. Накануне вечером сообщалось о 457 случаях заражения COVID-19, выявленных в стране.

Во Франции эпидемия коронавируса COVID-19 еще не достигла максимальных масштабов, ситуация продолжает обостряться, заявил во вторник министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По состоянию на 7 апреля во Франции диагностировали более 98 тыс. случаев заражения COVID-19, более 8,9 тыс. человек с коронавирусом скончались.

В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений вследствие заражения коронавирусом COVID-29, констатирует во вторник министерство здравоохранения страны. По его данным, за минувшие 24 часа в Испании скончались 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю. В министерстве отметили, что всего в Испании сейчас насчитывается более 140 тыс. инфицированных, 13,8 тыс. человек скончались. Выздоровели 43 тыс. человек.