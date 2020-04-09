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Четверг, 09.04.2020
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Эпидемия в Испании: Премьер заявляет, что коронавирус идет на спад

Эпидемия в Испании: Премьер заявляет, что коронавирус идет на спад
18:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Испании по словам Санчеса распространением коронавируса начинает постепенно спадать.

Глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что страна приближается к началу спада эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Sky News.

"Испания близка к началу спада эпидемии коронавируса", - заявил премьер-министр.

Меры по COVID-19: В Польше продлили карантин

Педро Санчес призвал все политические партии Испании присоединиться к проекту национального экономического возрождения, когда кризис с эпидемией болезни COVID-19 закончится.

"Пожар начинает переходить под контроль... Эта война против вируса станет нашей тотальной победой", - сказал Педро Санчес, выступая в пустом из-за карантина зале заседаний парламента Испании.

Как сообщалось, количество умерших от коронавируса (COVID-19) в Испании в течение последних 24 часов выросло на 683, общее количество умерших составляет 15 238 человек. По данным испанского Минздрава, в стране зарегистрировано 152 446 случаев заболевания. 52165 человек выздоровели.

Напомним: 

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Военным отменили отпуска и проверяют тех, кто из них вернулся, а также продлили сроки ротации на Востоке Украины.

Большинство украинцев поддерживает карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужение можно посмотреть в трансляции.

15 украинских граждан возвращаются в Украину из США чартерным самолетом американской авиакосмической компании "Нортроп Грумман".

Если жители Киевской области не будут находиться в самоизоляции - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.

Центр общественного здоровья заявляет, что респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду.

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Испания, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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