Эпидемия в Испании: Премьер заявляет, что коронавирус идет на спад

Новости мира:В Испании по словам Санчеса распространением коронавируса начинает постепенно спадать.

Глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что страна приближается к началу спада эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Sky News.

"Испания близка к началу спада эпидемии коронавируса", - заявил премьер-министр.

Педро Санчес призвал все политические партии Испании присоединиться к проекту национального экономического возрождения, когда кризис с эпидемией болезни COVID-19 закончится.

"Пожар начинает переходить под контроль... Эта война против вируса станет нашей тотальной победой", - сказал Педро Санчес, выступая в пустом из-за карантина зале заседаний парламента Испании.

Как сообщалось, количество умерших от коронавируса (COVID-19) в Испании в течение последних 24 часов выросло на 683, общее количество умерших составляет 15 238 человек. По данным испанского Минздрава, в стране зарегистрировано 152 446 случаев заболевания. 52165 человек выздоровели.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

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