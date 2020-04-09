Шестой день подряд: в Италии падает количество больных Covid-19 в больницах

Новости мира:В Италии уменьшается количество больных в реанимациях.

В Италии продолжается положительная тенденция к уменьшению количества пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии падает шестой день подряд", - говорится в сообщении.

Сейчас в итальянских больницах в реанимации находятся 3605 пациентов, что на 88 меньше, чем было вчера.

Согласно данным сайта Worldometer, количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии сейчас составляет 143 626, за последние сутки эта цифра выросла на 4204 случая.

Общее число летальных случаев в Италии достигло 18 279. За последние сутки зафиксировали 610 новых летальных случаев.

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Напомним: