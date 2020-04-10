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Уже почти 800: в Швеции зафиксирован рост числа погибших от Covid-19

Уже почти 800: в Швеции зафиксирован рост числа погибших от Covid-19
04:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Швеции второй день подряд сообщают о серьезном росте числа умерших из-за коронавируса.

В Швеции зарегистрировали в четверг свыше 100 случаев смерти заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов, общее количество летальных исходов - 792 человека, сообщают западные СМИ со ссылкой данные Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Это означает, что в Швеции второй день подряд серьёзно растет число умерших. В общей сложности, в стране выявили свыше 9,1 тыс. случаев заражения COVID-19, 719 человек лечатся в отделениях интенсивной терапии.

Среди мер, которые предприняли в стране, запрет на собрания более 50 человек, тогда как во многих европейских странах разрешено собираться на улице по 2-4 человека, соблюдая при этом дистанцию. Людей в возрасте старше 70 лет призывают оставаться дома.

Этот подход вызывает критику за рубежом. В частности, многие сравнивают ситуацию в Швеции с Данией и Финляндией, где были приняты более жесткие меры по сдерживанию заболевания.

Напомним: 

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Швеция, Коронавирус, Covid-19.
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