Румыния объявила о новых мерах по борьбе с эпидемией COVID-19

Новости мира:Власти Румынии запретила экспорт пшеницы, кукурузы и сахара на время эпидемии.

Министр внутренних дел Румынии Марсель Вела объявил о новых мерах по борьбе с эпидемией коронавируса, включая запрет на экспорт злаковых.

Об этом сообщает Romania TV.

Согласно новому указу, на время действия чрезвычайного положения ограничивается экспорт пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, риса, пшеничной муки, соевых бобов, растительного масла и сахара.

Однако другие страны ЕС смогут купить эти товары в Румынии, если смогут доказать, что они им нужны внутри страны и не будут экспортироваться дальше.

"В целях безопасности пищевых продуктов приостановлена деятельность по выдаче фитосанитарных сертификатов на экспорт агропродовольственных товаров с учетом этих ограничений", - сказал Вела.

Министр отметил, что нарушителей запрета будут штрафовать, а товар конфискуют.

Также было объявлено, что во время чрезвычайного положения процедуры продажи / покупки контрольных пакетов акций компаний в Национальной энергетической системе прекращаются независимо от формы их собственности.