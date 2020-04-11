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В Турции от коронавируса скончалось уже более тысячи человек

В Турции от коронавируса скончалось уже более тысячи человек
00:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Турции коронавирус забрал жизни у 1 006 человек.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число умерших пациентов с COVID-19 в стране, по данным на пятницу, составляет 1 006 человек, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Министр добавил, что "от коронавирусной инфекции в стране вылечились 2 423 пациента".

По словам Коджи, на сегодняшний день "в стране сделано 307 210 тестов на коронавирус, число зараженных составляет 47 029 человек".

Ранее этой весной президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о "приостановлении въезда и выезда транспортных средств в 30 крупных городах Турции и в провинции Зонгулдак".

Минобороны Турции наладило производство средств защиты против коронавируса

Кроме того, в стране действуют ограничения на передвижение молодежи по улицам турецких городов. Жители страны обязаны носить маски в местах скопления людей.

Турция также ограничила перемещение своих войск на севере Сирии во избежание распространения коронавируса COVID-19.

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Все по теме:

Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Коронавирус, Фахреттин Коджа, COVID-2020.
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