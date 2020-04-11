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Президент Гарварда и его жена выздоровели от коронавируса

Президент Гарварда и его жена выздоровели от коронавируса
22:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Президент Гарварда Лоуренс Баков переболел COVID-19.

Президент Гарвардского университета Лоуренс Баков  с женой Адель выздоровели от COVID-19 и согласились сдавать кровь, антитела с которой будут использовать для создания терапевтического препарата для больных коронавирусом.

Об этом сообщает CNN.

Президент Гарвардского университета заявил, что он и его жена будут сдавать кровь для помощи в борьбе с коронавирусом”, — сообщили в СМИ.

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Отмечается, что 24 марта Лоуренс Баков и его жена Адель получили положительный результат теста на коронавирус.

В письме к обществу Баков отметил, что они согласились принять участие в исследованиях в Институте Рагон с надеждой, что их антитела к коронавирусу могут быть использованы для создания терапевтического препарата”, — указано в сообщении.

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Университет, Гарвард, Коронавирус, COVID-2020, Лоуренс Баков.
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