Президент Гарварда и его жена выздоровели от коронавируса

Новости мира:Президент Гарварда Лоуренс Баков переболел COVID-19.

Президент Гарвардского университета Лоуренс Баков с женой Адель выздоровели от COVID-19 и согласились сдавать кровь, антитела с которой будут использовать для создания терапевтического препарата для больных коронавирусом.

Об этом сообщает CNN.

“Президент Гарвардского университета заявил, что он и его жена будут сдавать кровь для помощи в борьбе с коронавирусом”, — сообщили в СМИ.

Отмечается, что 24 марта Лоуренс Баков и его жена Адель получили положительный результат теста на коронавирус.

“В письме к обществу Баков отметил, что они согласились принять участие в исследованиях в Институте Рагон с надеждой, что их антитела к коронавирусу могут быть использованы для создания терапевтического препарата”, — указано в сообщении.