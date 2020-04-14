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Covid-19 в Великобритании: власти задействовали военных для помощи медикам

Covid-19 в Великобритании: власти задействовали военных для помощи медикам
07:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Военные Британии будут помогать медикам бороться с Covid-19.

Власти Великобритании возлагают на военнослужащих ряд задач персонала медицинских учреждений, в частности прием вызовов от больных и управление автомобилями скорой помощи.

Об этом сообщает BBC.

"Почти 200 военнослужащих вооруженных сил придут на помощь персоналу медицинских учреждений, чтобы бороться с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обязанности военных будут различными в зависимости от региона, в котором они работают. Прежде всего, как ожидают в министерстве обороны, им придется управлять автомобилями скорой помощи и принимать звонки от граждан.

Военные уже помогают Службе здравоохранения Британии, поставляя средства индивидуальной защиты. Кроме того, в Шотландии королевские ВВС с помощью вертолетов доставляют пациентов в больницы.

Как сообщалось, с начала пандемии коронавируса в Великобритании зарегистрировали 11 329 летальных случаев, общее количество подтвержденных случаев приближается к 90 тыс.

Суммарное число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 млн.

В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.

Напомним: 

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Великобритания, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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