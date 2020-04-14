Covid-19 в Великобритании: власти задействовали военных для помощи медикам

Власти Великобритании возлагают на военнослужащих ряд задач персонала медицинских учреждений, в частности прием вызовов от больных и управление автомобилями скорой помощи.
Об этом сообщает BBC.
"Почти 200 военнослужащих вооруженных сил придут на помощь персоналу медицинских учреждений, чтобы бороться с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обязанности военных будут различными в зависимости от региона, в котором они работают. Прежде всего, как ожидают в министерстве обороны, им придется управлять автомобилями скорой помощи и принимать звонки от граждан.
Военные уже помогают Службе здравоохранения Британии, поставляя средства индивидуальной защиты. Кроме того, в Шотландии королевские ВВС с помощью вертолетов доставляют пациентов в больницы.
Как сообщалось, с начала пандемии коронавируса в Великобритании зарегистрировали 11 329 летальных случаев, общее количество подтвержденных случаев приближается к 90 тыс.
Суммарное число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 млн.
В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.
Напомним:
Турция продолжит практику введения комендантского часа в выходные дни, чтобы остановить распространение коронавируса.
Количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Италии превысило двадцать тысяч и составляет 20 465 человек.
Британские власти на этой неделе не планируют смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что худший период в ситуации с распространением коронавируса в этом американском штате уже позади.
Странам следует снимать введенные из-за COVID-19 ограничения постепенно, при этом учитывая особенности коронавируса, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.