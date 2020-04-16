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Эпидемия Covid-19: в Польше предложили изменить Конституцию

Эпидемия Covid-19: в Польше предложили изменить Конституцию
05:47 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В Польше из-за коронавируса предлагают отменить выборы и продолжить президентство Дуды.

В Польше правящая партия "Право и справедливость" внесла в Сейм проект изменений в Констиуцию, который предусматривает продление президентского срока Анджея Дуды до 7 лет и отмену президентских выборов, намеченных на 10 мая.

Об этом сообщает Polskie radio.

Проект поправки предусматривает семилетний срок полномочий президента без возможности переизбрания и одновременно продлевает срок полномочий нынешнего президента на два года (до 7 лет).

В предложении депутатов также отмечается, что "выборы, назначенные до вступления в силу этого Закона становятся недействительными".

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В обосновании конституционной поправки упоминается, среди прочего о необходимости удержания стабильности в отношении должности президента в ситуации "беспрецедентной угрозы правовой и общественной безопасности граждан Республики Польша", связанной с эпидемией COVID-19.

Для внесения поправок в Конституцию Польши требуется две трети голосов Сейма от большей половины общего состава. А также согласие Сената, в котором оппозиция имеет минимальное преимущество.

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Польша, Коронавирус, Анджей Дуда, Covid-19.
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