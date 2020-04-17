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Германия зафиксировала снижение скорости распространения коронавируса

Германия зафиксировала снижение скорости распространения коронавируса
14:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Германия фиксирует снижение динамики распространения коронавируса в стране.

Минздрав ФРГ и институт Роберта Коха фиксируют снижение скорости распространения коронавируса в стране, об этом в пятницу сообщил глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

"Стратегия подавления вируса показывает успехи, и уровень заражения вместо динамического стал линейным", - сказал Шпан журналистам в Берлине.

Речь идет о динамике с начала вспышки коронавируса в стране.

По словам Шпана, по данным на пятницу, распространение вируса "снова поддается контролю".

По данным института, коэффициент репродуктивности вируса впервые составил 0,7. Это значит, что в среднем, десять заболевших заражают семь новых людей, в начале марта от 10 заболевших заражались 30 человек.

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"Коэффициент репродуктивности снова снизился, в настоящий момент он составляет 0,7", - сказал со своей стороны глава института Лотар Вилер.

По данным на 17 апреля, в Германии выявлено 133 830 случаев заражения коронавирусом, 3 868 человек скончались.

Вилер сказал, что эти числа приблизительные, поскольку регистрируются не все случаи. "Мы знаем, что число, которое регистрируется, не отражает реального числа заражений", - указал он.

В целом, отметил Вилер, необходимо следить за статистикой с тем, чтобы выяснить, "остаются ли эти показатели стабильными".

"Этот вирус остается в нашей стране, он может вернуться в любой момент, мы выдержали первую волну, но это в любой момент (всё - ред.) может измениться", - отметил глава института.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 - летальных.

В мире по состоянию на утро 17 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, составляет 145 533 человек

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Германия, Минздрав, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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