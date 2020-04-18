COVID-19: датские дети готовятся вернуться в школы

Новости мира:В связи со снижением эпидемиологической ситуации в стране, власти Дании решили ослабить карантин.

В Дании ученики вернулись в школы после карантина, хотя и с соблюдением ряда существенных ограничительных мер.

Об этом сообщает CNN.

"На этой неделе дети в Дании вернулись в свои школы. Однако для безопасности ученики должны сидеть в 2 метрах друг от друга, а школьный двор барьерной лентой распределен на зоны", - говорится в сообщении.

Дания является одной из первых в Европе стран, которая прекращает карантин.

Как известно, школы по всей Дании закрыли еще 1 марта. Число подтвержденных в этой стране случаев COVID-19 составляет 7073, из которых 336 - летальные. Число уже выздоровевших лиц составляет 3389.

По состоянию на утро 17 апреля в мире зафиксировано 2182823 случая коронавируса, из них 145 551 летальных, 547589 пациентов выздоровели.