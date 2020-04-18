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Эпидемия коронавируса: Какая ситуация с COVID-19 в Бельгии

Эпидемия коронавируса: Какая ситуация с COVID-19 в Бельгии
16:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бельгии медики зафиксировали около 300 случаев смерти за сутки от COVID-19.

В Бельгии наблюдается постепенное снижение нагрузки на больницы, которые оказывают помощь пациентам с диагнозом COVID-19, что дает основания говорить о замедлении эпидемии.

В то же время, смертность от вируса в этой стране остается высокой – за сутки от болезни умерли еще 290 человек, общее количество летальных случаев - 5 453.

Об этом в субботу со ссылкой на Федеральное министерство здравоохранения Бельгии сообщает бельгийское издание VRT.

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"Сейчас в больницах Бельгии находятся 5 069 пациентов с диагнозом COVID-19, что на 92 человека меньше, чем вчера. 1 119 из них остаются в реанимации (на 21 человек меньше вчера), 809 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Поэтому, несмотря на медленное улучшение ситуации, нагрузка все еще остается высокой", - говорится в публикации.

За сутки были госпитализированы 303 новых пациента с диагнозом COVID-19. В то же время 387 были выписаны из больниц после выздоровления. С 15 марта количество бельгийцев, которые успешно преодолели болезнь, достигло почти 8 тысяч человек.

По сообщению Министерства здравоохранения Бельгии, за сутки положительные тесты на коронавирус были обнаружены еще у 1 045 человек, 608 из которых проживают во Фландрии, 298 – в Валлонии, 128 – в Брюсселе, министерство не имеет данных о месте проживания еще 11 человек. 

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Общее количество инфицированных на COVID-19 в Бельгии с начала пандемии составляет 37 183 человек. Это число включает всех инфицированных, включая тех, кто находится в самоизоляции, проходят лечение или вылечились, а также людей, умерших от коронавируса.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.  

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

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Бельгия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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