COVID-19: В Бельгии смягчили карантинные требования для хозяйственных магазинов

Новости мира:В Бельгии власти приняли меры по смыгчению карантина для торговых сетей магазинов.

Правительство Бельгии с сегодняшнего дня несколько смягчило ограничительные меры, направленные на сдерживание пандемии COVID-19, для крупных сетей магазинов хозяйственных товаров.

Поро этом в субботу сообщает бельгийское издание "The Brussels Times".

"Правительство разрешило деятельность еще одного сектора розничной торговли, учреждения которого откроются впервые после месячного перерыва, включая центры, где продают товары для работы в саду и огороде, и магазины "сделай сам". Причина - желание предоставить людям, находящимся на самоизоляции, сделать что-то в саду или в доме ", - говорится в публикации.

Смягчение правил карантина касаться магазинов "сделай сам", в которых продают товары широкого потребления и инструменты для строительства. Откроются также магазины садоводческого орудия и магазины, торгующие растениями и деревьями.

При этом у них должны полностью соблюдать правила социального дистанцирования, согласно которым на каждого покупателя в магазине должно приходиться не менее 10 квадратных метров торговой площади, а пребывание покупателя в магазине не должна превышать 30 минут.

Таким образом, открыться смогут только крупные магазины, которые способны выполнить такое правило.

Еще одно смягчение касается деятельности гостиниц - они могут принимать, но рестораны в них не будут работать. Закрытыми также должны быть комнаты для встреч, гимнастические залы, бассейне и другие места, где люди могут собираться.

Как отмечается, такое смягчение является чисто теоретическим, ведь загруженность гостиниц после начала кризиса коронавируса в Бельгии в среднем не превышает 5 процентов от общего количества мест, даже в столичном регионе.

Остается в силе и запрет на несущественные поездки граждан, хотя сделано уточнение относительно поездок волонтеров, работающих в критически важных секторах производства или услуг.

Как сообщалось, в Бельгии с 18 марта были закрыты все торговые точки, кроме тех, где продают продукты, газеты и медицинские средства.

Согласно ограничительных мерам все массовые мероприятия, включая традиционные театральные и музыкальные фестивали, шествия и церемонии, отменены в Бельгии до 31 августа 2020 года.