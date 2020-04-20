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В Турции от коронавируса вылечились почти 12 тысяч человек

В Турции от коронавируса вылечились почти 12 тысяч человек
12:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:До настоящего времени в Турции в общей сложности 11 976 пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели и были выписаны из больниц.

В Турции в результате инфицирования коронавирусом и лечения выздоровели почти 12 тысяч человек. Количество умерших превысило 2 тысячи, всего зараженных - более 86 тысяч.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Принимаемые меры приносят результаты. Увеличение количества тестов, проводимых ежедневно, так же как и ответственное поведение, будут уменьшать количество новых случаев", - подчеркнул он.

По итогам минувших суток в стране зарегистрировано 3977 новых случаев инфицирования (всего - 86306), умерло 127 человек (всего 2017), выздоровели - 1523 (всего - 11976).

За сутки было проведено 35 344 теста, общее их количество достигло 634 277.

Как известно, на этой неделе прогнозируют достижения пика уровня инфицирования коронавирусом. В минувшие выходные в 31 провинции страны был введен комендантский час и полный запрет выхода из дома для всех категорий граждан.

На утро 20 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 2 407 600 человек, 165 083 пациентов умерли, 625 312 – выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

Турция, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирус в Турции, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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