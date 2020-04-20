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COVID-19: В Испании снизилось количество летальных исходов

COVID-19: В Испании снизилось количество летальных исходов
13:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Испании количество инфицированных коронавирусом возросло до 200 тысяч 210 человек.

В Испании в понедельник отмечено ежесуточное снижение количества летальных исходов вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом, констатирует министерство здравоохранения страны.

Согласно его данным, за последние сутки скончались 399 пациентов с коронавирусом, в то время как в течение прошлой недели этот показатель находился на уровне 520-585.

Уже третий день снижается и количество выявленных новых случаев заражения, за последние сутки диагноз поставлен 4216 пациентам.

Всего с момента появления в Испании коронавирус унес жизни более 20,8 тыс. жителей страны. Заразились более 200 тыс., из них более 80 тыс. выздоровели.

Испания остается одной из самых эпидемиологически неблагоприятных стран мира. Она занимает вторую строчку в списке с самым большим количеством летальных исходов после США.

На утро 20 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 2 407 600 человек, 165 083 пациентов умерли, 625 312 – выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

Испания, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Коронавирус в Испании, Вирус SARS-CoV-2.
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