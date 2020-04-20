COVID-19: в Бельгии почти полторы тысячи новых зараженных

Новости мира:В Бельгии зафиксировали уже около 40 тысяч случаев коронавируса.

В течение суток в Бельгии зарегистрировано еще 1487 новых случаев заболевания коронавирусом, что довело общее количество инфицированных с начала пандемии до 39983.

Об этом в понедельник со ссылкой на Федеральное министерство здравоохранения Бельгии сообщает The Brussels Times.

"За сутки еще 1487 человек в Бельгии получили положительный тест на коронавирус, что довело общее количество инфицированных до 39983. Это количество включает активные случаи болезни, выздоровевших пациентов, а также людей, умерших вследствие заболевания. 550 из новых инфицированных людей проживают во Фландрии, 693 - в Валлонии, 238 - в Брюсселе. Министерство не располагает информацией о месте жительства еще 6 человек", - говорится в публикации.

В бельгийские больницы со вчерашнего дня были госпитализированы еще 232 пациента с диагнозом COVID-19, 138 были выписаны после выздоровления. С учетом этих показателей, общее количество лиц, находящихся в больницах с коронавирусом, составляет в Бельгии 4920. Из них 1071 находятся в отделениях интенсивной терапии, 760 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В течение прошлых 24 часов в результате атаки коронавируса в стране умерли еще 168 человек, что довело общее количество жертв болезни с начала пандемии до 5828.