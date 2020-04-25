Во Франции пытаются выяснить, блокирует ли никотин COVID-19

Новости мира:Французские ученые связали никотин с блокировкой коронавируса.

Франция запретила онлайн-продажу продуктов из никотина и ограничила их продажу в аптеках после того, как исследователи предположили, что никотин может способствовать защите от коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

Новые правила распространяются на такие продукты, как никотиновая жевательная резинка и пластыри, которые используют, чтобы бросить курить.

Цель введенного запрета в том, чтобы не дать людям потреблять слишком много никотина в надежде защитить себя от коронавируса, а также в том, чтобы защитить людей, которые в нем нуждаются.

Решение ограничить продажу никотиновых продуктов принято после того, как исследователи заметили низкое число курильщиков среди госпитализированных с COVID-19 в одной из больниц Парижа.

Представитель национальной системы здравоохранения сказал, что это интересные данные, но предупредил, что курение убивает 75 000 человек в год во Франции. По его словам, у курильщиков, которые заразились коронавирусом, были более серьезные симптомы.

Теория о том, что никотин может играть роль в блокировании вируса, должна быть проверена в Париже в ходе клинических испытаний.

Как сообщает AFP, результаты были получены после того, как исследователи в одной из лучших парижских больниц Pitié-Salpêtrière обследовали 343 пациента с коронавирусом и 139 человек с более легкими симптомами. Они обнаружили, что только 5% из них были курильщиками, хотя общий уровень курения во Франции — 35%. В сообщении агентства за 23 апреля отмечалось, что ученые обратились к правительству Франции за разрешением на проведение клинических исследований.

"Это интересная возможность. Скоро узнаем", - сказал сегодня министр здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире одной из радиостанций, передает Bloomberg.

Ранее в МОЗ Украины заявили, что информация о том, что курильщики якобы более защищены от COVID-19 – неправда.