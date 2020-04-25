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Эпидемия COVID-19 в Испании идет на спад: детали

Эпидемия COVID-19 в Испании идет на спад: детали
15:36 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Второй день подряд в Испании фиксируют больше выздоровевших, чем заболевших.

Количество погибших от коронавируса в Испании за последние сутки несколько выросло по сравнению с прошлым днем. В то же время, количество тех, кто выздоровел, снова превысило количество новых заражений.

Об этом сообщает El Pais.

За последние сутки от коронавируса в Испании умерли 378 человек. Это незначительный рост по сравнению с показателем за прошедшие сутки, когда умерли 367 человек. До этого количество летальных случаев снижалась 6 дней подряд и не превышала 500.

В Бельгии число жертв COVID-19 близится к 7 тысячам

Количество людей, которые выздоровели, второй день подряд превысило количество новых инфицированных – обнаружили 2944 новых больных, тогда как выздоровели за сутки 3353 человек.

Всего с начала эпидемии в Испании зарегистрировали 223 подтвержденных случаев коронавируса. 22902 больных умерли, 95 708 – выздоровели.

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Испания, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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