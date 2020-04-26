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На пушных фермах Нидерландов коронавирусом заразились норки

На пушных фермах Нидерландов коронавирусом заразились норки
23:55 Вс, 26 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости мира:На специализированных фермах Нидерландов коронавирусом заболели норки.

Медики Нидерландов изучают обстоятельства заражения коронавирусом норок, которых разводят на специализированных фермах.

Об этом сообщает NOS.

"Двое селекционеров норки в Северном Брабанте диагностировали коронавирус у нескольких животных", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у норок наблюдались проблемы с дыханием и пищеварением.

Министерство сельского хозяйства Нидерландов предполагает, что животные могли заразиться коронавирусом от человека. Ведь у нескольких работников ферм были обнаружены симптомы болезни.

Пока выясняются обстоятельства заражения и в целях предотвращения распространения коронавируса, норок запретили вывозить с ферм (всего на них содержатся 20 500 животных). Также проверяют соседние фермы.

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Напоминаем, власти Нидерландов объявили об ослаблении карантина после 28 апреля. В частности, с 11 мая откроются детсады и начальные школы.

При этом большинство введенных в стране ограничений с целью противодействия распространению коронавируса продлили до 20 мая. До 1 сентября отменены все массовые мероприятия.

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Нидерланды, Норка, Коронавирус, Covid-19.
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