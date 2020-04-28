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Эпидемия: В Люксембурге все население протестируют на COVID-19

Эпидемия: В Люксембурге все население протестируют на COVID-19
18:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:Проверить граждан на наличие заболевания планируют за месяц.

Правительство Люксембурга намерено провести тестирование всего населения страны на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что начать общее тестирование Люксембург планирует 19 мая и провести его в течение месяца.

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Имея возможность делать до 20 тысяч тестов в день, страна надеется протестировать всех граждан за один месяц - а речь идет о 600 тысячах человек.

Первыми тестирование планируют провести среди студентов и преподавателей.

От начала пандемии коронавируса в Люксембурге было зарегистрировано 3 729 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 88 летальных.

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Как сообщалось, количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 3 040 709 человек. Вылечились от коронавирусной инфекции уже почти 894 тысячи пациентов. Умерли от болезни более 211 тысяч человек.

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Карантин, Люксембург, Коронавирус.
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