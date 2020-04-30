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Коронавирус в Германии: с начала пандемии умерли более 6 тысяч человек

Коронавирус в Германии: с начала пандемии умерли более 6 тысяч человек
12:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:За последние 24 часа в Германии было зарегистрировано 1478 новых случаев коронавируса, что является четвертым днем роста числа новых заражений.

В Германии от коронавирусной болезни с начала пандемии умерли более 6,2 тыс. человек.

Об этом сообщает немецкий федеральный институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Так, за сутки от коронавирусной болезни умерли 173 человека. Всего от COVID-19 умерли 6 тыс. 288 человек.

В то же время за прошедшие сутки выздоровели 3 тыс. 100 человек. Всего в ФРГ от COVID-19 выздоровели 123 тыс. 500 человек.

За сутки инфицирование коронавирусом было обнаружено еще у 1 тыс. 478 человек. Всего количество инфицированных возросло до 159 тыс. 119 человек.

Больше всего инфицированных и умерших зафиксировано: в Баварии - 42 тыс. 080 инфицированных и 1 тыс. 799 умерших, в земле Северный Рейн-Вестфалия - 32 тыс. 687 инфицированных и 1 тыс. 219 умерших, в земле Баден-Вюртемберг - 31 тыс. 609 инфицированных и 1 тыс. 353 умерших.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 апреля в мире зарегистрировано уже 3 193 886 инфицированных COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Германия, ФРГ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Германии.
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