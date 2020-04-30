Эпидемия коронавируса: В Беларуси уже более 14 тысяч заболевших

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Беларуси количество зараженных уже перевалило за 14 000 человек.

В Беларуси за сутки зарегистрировали 846 новых случаев коронавируса, а общее количество заболевших составляет 14 027 людей.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Минздрав страны.

"В Беларуси, по данным на 30 апреля, зарегистрировано 14 027 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

За последние сутки прирост составил 846 новых случаев. Это меньше, чем в последние дни. Так, 29 апреля было 973 новых случая, 28 апреля — 919.

По данным Минздрава, уже в стране выздоровели и выписаны 2386 пациентов. Однако, за весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 89 пациентов.

Отмечается, что всего в стране проведено 176 625 тестов.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 апреля в мире зафиксировано 3 220 346 случаев коронавируса, в том числе 228 236 летальных, количество выздоровевших достигло 1 миллиона 356 человек.