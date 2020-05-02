Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
"До 140 тысяч смертей до конца уже этого года": Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
Селезнев назвал Фонсеку худшим тренером
Селезнев назвал Фонсеку худшим тренером
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния

Ирландия продлила коронавирусный карантин до 18 мая

Ирландия продлила коронавирусный карантин до 18 мая
14:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Ирландия начнет ослаблять ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса, с 18 мая.

Ирландия начнет ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, с 18 мая. Об этом заявил председатель правительства Ирландии Лео Варадкар, сообщает The Sun.

"Правительство Ирландии сегодня вечером (в пятницу 1 мая - ред.) продлило карантин до 18 мая, заявив, что школы откроются в сентябре", - сказано в сообщении.

В то же время незначительные послабления карантина предусмотрены уже с будущего вторника - людям старше 70 лет, которые до сих пор находились в самоизоляции, позволят выходить из дома при избежание контактов с другими, расстояние в 2 км от дома, а разрешенное расстояние прогулок для занятий спортом увеличат до 5 километров.

Общий план постепенного выхода из карантина должно начаться с 18 мая и продлится 15 недель до августа.

На первом этапе позволят встречи людей на открытом воздухе, открытие розничных торговых точек.

На втором этапе позволят походы в гости к другим людям, открытие больших торговых точек с соблюдением социальной дистанции, также откроют библиотеки.

Третий этап позволит небольшие собрания граждан, открытие детских площадок, и дошкольных учреждений.

На четвертом этапе откроют парикмахерские, музеи, галереи, культовые сооружения. К местам труда смогут вернуться работники, которые не могут работать из дома.

На пятом этапе позволят большие собрания граждан, работники всех сфер смогут вернуться к работе, уже с сентября возобновят работу школы.

Как сообщалось, по состоянию на утро 2 мая, в мире с начала пандемии коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировали 3401000 394 инфицированных, из них 239 615 пациентов умерли, а 1 083 816 выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ирландия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь