Ирландия продлила коронавирусный карантин до 18 мая

Новости мира:Ирландия начнет ослаблять ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса, с 18 мая.

Ирландия начнет ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, с 18 мая. Об этом заявил председатель правительства Ирландии Лео Варадкар, сообщает The Sun.

"Правительство Ирландии сегодня вечером (в пятницу 1 мая - ред.) продлило карантин до 18 мая, заявив, что школы откроются в сентябре", - сказано в сообщении.

В то же время незначительные послабления карантина предусмотрены уже с будущего вторника - людям старше 70 лет, которые до сих пор находились в самоизоляции, позволят выходить из дома при избежание контактов с другими, расстояние в 2 км от дома, а разрешенное расстояние прогулок для занятий спортом увеличат до 5 километров.

Общий план постепенного выхода из карантина должно начаться с 18 мая и продлится 15 недель до августа.

На первом этапе позволят встречи людей на открытом воздухе, открытие розничных торговых точек.

На втором этапе позволят походы в гости к другим людям, открытие больших торговых точек с соблюдением социальной дистанции, также откроют библиотеки.

Третий этап позволит небольшие собрания граждан, открытие детских площадок, и дошкольных учреждений.

На четвертом этапе откроют парикмахерские, музеи, галереи, культовые сооружения. К местам труда смогут вернуться работники, которые не могут работать из дома.

На пятом этапе позволят большие собрания граждан, работники всех сфер смогут вернуться к работе, уже с сентября возобновят работу школы.

Как сообщалось, по состоянию на утро 2 мая, в мире с начала пандемии коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировали 3401000 394 инфицированных, из них 239 615 пациентов умерли, а 1 083 816 выздоровели.