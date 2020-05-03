COVID-19: Во Франции снизилась суточная смертность

Новости мира:За последние сутки во Франции от COVID-19 умерли 166 человек.

Во Франции замедлился суточный рост количества смертей из-за болезни COVID-19.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, согласно данным Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны, обнародованным вечером в субботу, 2 мая, за последние сутки во французских больницах и домах престарелых от вызванной коронавирусом болезни скончались 166 человек. Это самое низкое число жертв за последние пять недель эпидемии во Франции.

Также в ведомстве сообщают об уменьшении числа госпитализаций в стране, в частности в отделение интенсивной терапии. Так, сейчас в больницах Франции с диагнозом COVID-19 находятся 25827 тысяч человек - это на 60 меньше, чем днем ранее. В реанимационных отделениях в настоящее время лечатся 3827 человек с тяжелым течением болезни, что на 51 человек меньше, чем накануне.

В общей сложности от вызванной коронавирусом болезни COVID-19 во Франции умерли 24760 людей, что является четвертым показателем летальности от болезни в мире. Также с начала эпидемии в стране была выявлена почти 141 тысяча случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

Французские СМИ сообщают, что такие статистические данные поступают на фоне планов властей ослабить режим ограничений из-за эпидемии COVID-19 в стране уже с 11 мая.

Между тем 2 мая правительство Франции сообщило о подготовке законопроекта, предусматривающего продление чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Ожидается, что 4 мая текст документа будет представлен в Сенате.

Кроме продления ограничительных мер до 24 июля, законопроект предусматривает изоляцию лиц, прибывающих во Францию через границы, ограничение передвижений за пределы 100 километров от дома без отдельного разрешения и введение мобильного приложения, которое позволит идентифицировать лиц, контактировавших с больными.