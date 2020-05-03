Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карта коронавируса в Украине и мире 3 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 3 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Самые высокие темпы распространения COVID-19: В Минздраве назвали области
Самые высокие темпы распространения COVID-19: В Минздраве назвали области
Поль Погба заинтересовал Интер
Поль Погба заинтересовал Интер
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 мая

COVID-19: Лукашенко решил не отменять парад на 9 мая в Беларуси

COVID-19: Лукашенко решил не отменять парад на 9 мая в Беларуси
14:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Лукашенко заявил, что не будет отменять военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы в связи с пандемией COVID-19.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы в связи с пандемией коронавируса.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, "надо помнить, что те люди (участники войны) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней, но они это не ощущали порой и об этом не думали, и умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало". "И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил глава государства.

Отношения с РФ: Экс-канцлер Германии Шредер призвал отменить санкции

При этом Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то "никого тащить на это мероприятие не надо".

"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - заявил он.

Лукашенко сообщил, что среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных сил. "Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть", - отметил президент.

"Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо", - сказал он. 

Агрессия РФ против Украины: почему оборонный бюджет Литвы взлетел на 232%

"Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам", - добавил президент.

В целом президент уверен, что парад - "это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие".

"Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", - заметил он.

Отдельные российские депутаты и сенаторы изъявили желание посетить 9 мая парад Победы в Минске, сообщил Лукашенко.

Ослабление карантина: в Иране откроют мечети в 132 округах

"Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - заявил президент Беларуси, которого цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко также считает, что в этот день в Минске "могли бы присутствовать представители всех государств".

Ранее в воскресенье Лукашенко заявил, что в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. "На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне", - сказал Лукашенко на совещании об эпидемиологической ситуации в воскресенье в Минске. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Президент образно отметил, что "армия 41-го года и армия 45-го - это две разные армии", подчеркнув, что система здравоохранения, врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения заболевших.

Пять тысяч тестов в сутки: В Турции запустили спецлабораторию

Он также заявил, что в республике хватает средств индивидуальной защиты и лекарств для лечения больных COVID-19. "Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами", - сказал Лукашенко. По словам Лукашенко, также решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях.

Лукашенко также обратил внимание на то, что в Беларуси в январе-апреле текущего года сократилась общая смертность. "За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет", - заявил Лукашенко.

Как было отмечено на совещании, по состоянию на 2 мая зафиксировано 97 смертей пациентов с COVID-19. При этом за истекший период года от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тыс. человек, от онкологии - примерно 6,4 тыс.

COVID-19: Во Франции снизилась суточная смертность

"Но что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек - почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19", - заметил Лукашенко.

Но самое главное, подчеркнул он, "число погибших снижается квартал к кварталу прошлого года, апрель к апрелю прошлого года и так далее".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Праздник, Парад, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бондаренко утверждает, что ему угрожал заместитель Ермака
02 "Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента
03 Возле Куликова поля в Одессе мужчину избили из-за украинского языка
04 В Австралии зима: сильный холодный фронт распространяется по всей стране (Фото, Видео)
05 Выберите замочек и узнайте, что Вас ожидает в личной жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Путь к дефолту: Экс-премьер Гончарук об отсутствии сотрудничества с МВФ
Путь к дефолту: Гончарук об отсутствии сотрудничества с МВФ
Ослабление карантина: в Иране откроют мечети в 132 округах
Ослабление карантина: в Иране откроют мечети в 132 округах
Весенние ритуалы на любовь, счастье и богатство
Весенние ритуалы на любовь, счастье и богатство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь