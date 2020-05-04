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В Британии за сутки смертность от COVID-19 уменьшилась почти вдвое

В Британии за сутки смертность от COVID-19 уменьшилась почти вдвое
08:32 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Согласно последним данным, число летальных случаев возросло до 28 тысяч 446.

В Великобритании за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 315 человек и это вдвое меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные британского Департамента здравоохранения.

На прошлой неделе количество смертей росло несколько дней подряд после того, как в данные стали включать случаи смерти не только в больницах, а во всех местах, в том числе в домах престарелых. В субботу сообщалось о 621 умершем.

За последние сутки подтверждено 4339 новых случаев инфицирования коронавирусом. Эта цифра немного меньше предыдущего дня, когда было 4806 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Великобритании выросло до 186 599.

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Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок ранее сообщил, что правительство достигло своей цели тестировать 100 человек в день. Однако, за прошедшие сутки было протестировано чуть более 76 000 британцев, всего с начала эпидемии тест прошли 1 206 405 человек.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик эпидемии коронавируса, и на этой неделе он представит план восстановления экономики.

Как сообщалось, по последним данным в мире зафиксировано более 3,5 млн заболевших коронавирусом, при этом выздоровели 1,15 млн человек, а умерли 248 тыс.

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Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус, Covid-19.
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