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Борьба с COVID-19: Еврокомиссия мобилизует миллиард евро для разработки вакцины

Борьба с COVID-19: Еврокомиссия мобилизует миллиард евро для разработки вакцины
18:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: EPA

Новости мира:В Еврокомиссии подчеркивают, что необходимо объединить международные усилия для сбора первоначальной суммы в размере 7,5 млрд евро для разработки вакцины против коронавируса.

Европейская комиссия мобилизует 1 млрд евро для разработки вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, об этом президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила во время приветственной речи к участникам международной конференции по сбору средств для глобального реагирования на коронавирус.

"Реальность заключается в том, что мы должны научиться жить с вирусом - до тех пор, пока мы не разработаем вакцину", - отметила она.

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В этой связи президент Еврокомиссии отметила, что необходимо объединить усилия и собрать средства, чтобы начать работу над вакциной, методами диагностики и лечения коронавируса.

"Именно поэтому мы должны выделить средства на финансирование этих действительно глобальных усилий. Поэтому, наша первая цель состоит в том, чтобы собрать первоначальную сумму в размере 7,5 млрд евро (или 8 млрд долларов). Это средства, которые необходимы сейчас, чтобы усилить работу над вакциной, диагностикой и лечением", - заявила фон дер Ляйен.

При этом она заявила, что понадобится еще больше финансирования, и сегодня только начало глобального марафона для объявления финансовых взносов.

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Второй целью президент Еврокомиссии назвала сбор "под одной крышей" всех глобальных организаций по охране здоровья для разработки инициатив по борьбе с пандемией.

"Европейская комиссия мобилизует 1 млрд евро для глобальных мер реагирования на коронавирус", - заявила фон дер Ляйен.

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Украина, ЕС, Еврокомиссия, Экономика, Финансы.
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