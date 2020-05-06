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Среда, 06.05.2020
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Эпидемия коронавируса: в странах Балтии - более 4 тыс случаев COVID-19

Эпидемия коронавируса: в странах Балтии - более 4 тыс случаев COVID-19
16:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в странах Балтии зафиксировали более 4000 случаев заражения.

Количество зарегистрированных случаев COVID-19 в странах Балтии незначительно выросло - до 4041 человека. Больше всего инфицированных в регионе - в Эстонии.

Об этом сообщает эстонский Департамент здоровья.

Согласно его данным, в стране зафиксировано 1713 случаев заражения, за вторник - 2. В то же время нуждаются в стационарном лечении 67 больных, из них 4 находятся на контролируемом дыхании. Из больниц домой отправлены 257 человек, 264 истории болезни коронавирусов закрыты.

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В Литве, по данным Министерства здравоохранения страны, выявлено 1428 инфицированных, за минувшие сутки медики установили 5 новых случаев COVID-19. Выздоровели 718 человек.

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC), за вторник в стране было 4 новых подтвержденных случая коронавируса, число инфицированных - 900. Количество госпитализированных пациентов - 30, из них 3 - с тяжелым течением заболевания. Выписаны из больниц 102 человека. Всего выздоровел - 464 человека.

По состоянию на 6 мая в мире зарегистрировано 3 744 765 случаев заражения коронавирусом, включая более 258 884 летальных. Выздоровели почти 1 250 тыс. человек.

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Карантин, Заражение, Коронавирус.
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